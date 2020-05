Edwin Luna se conmueve y ayuda a niño guatemalteco afectado por el coronavirus

Edwin Luna sorprendió a sus seguidores al mostrarse conmovido por la historia de un niño guatemalteco, quien se ha visto afectado económicamente a causa de la pandemia del coronavirus, por eso se ofreció a ayudarlo.

El vocalista de "La Trakalosa de Monterrey" conoció la historia de Teófilo, un niño de 14 años que se subía a los autobuses de Guazacapán, Santa Rosa a interpretar justamente las canciones de esta banda mexicana.

Mediante un Facebook Live, él contó que su esposa, la modelo guatemalteca Kim Flores, fue quien le compartió la historia del menor.

"Lo acabo de ver ahorita que me desperté, me comuniqué y traté de localizarlo, cuenten conmigo. Van a ver que si, ya me lo enseñó mi esposa y yo me comuniqué por mensaje por él. Veremos de qué manera podemos apoyarlo", mencionó el artista regionmontano.