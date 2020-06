Kanye West creó un fondo para que la hija de George Floyd pueda ir a la universidad

View this post on Instagram

#KanyWest has made a $2 million donation to support the families of #GeorgeFloyd , Ahmaud Arbery and Breonna Taylor .