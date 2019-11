Así respondió Bárbara de Regil a quienes criticaron su aspecto de hace 10 años

Bárbara de Regil sabe que es centro de críticas y que tiene muchos detractores que están al pendiente de cada paso. Tal y como sucedió en los últimos días donde revelaron un video de hace 10 años. En el clip se puede ver a Regil sin todas las cirugías que ahora se ha hecho.

Pero, en vez de tomarlo de una forma negativa, la chica fitness decidió enviar un mensaje de aceptación y amor personal.

En sus historias de Instagram, la actriz mexicana publicó un video en el que dijo: “Esta soy yo, sí, esta soy yo, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas, me pintaba los ojos de blanco y qué bonita me veo, qué bonita soy, qué bonita era. Esta también soy yo, de chiquita, con mis orejotas. En esta época de mi vida ustedes no saben por todo lo que yo estaba pasando, pero justo tres días antes se había incendiado mi casa, toda mi casa, hubo un corto circuito y se incendió todo (…)".

Explicó que su comportamiento en aquella época era muy diferente al actual y que sin aquella conducta seguramente no habría optado por mejorar su estilo de vida y convertirse en una experta del fitness.

“Estaba muy triste, estaba devastada, en esta época de mi vida tomaba sol todos los días como pueden ver, en esta época de mi vida fumaba mucho, tomaba, comía mal, digo no tomaba de que era alcohólica, pero tomaba como adolescente sin control, comía muy mal, vaya, no me cuidaba”, explicó.

Añadió que le: “gusta haber tenido esa época en mi vida, si yo no hubiera tenido una época de excesos y de no cuidarme no sería lo que soy ahora (…) no hay que avergonzarnos de ninguna época ni etapa de nuestra vida, nunca, tal y como eres siempre acéptate. Yo amo a esta Bárbara porque esta Bárbara a los 20 años me enseñó muchas cosas, esta Bárbara me enseñó a ser quien soy yo”.

Desmiente sus cirugías

La actriz, que da vida a Rosario Tijeras en la pantalla chica por TV Azteca, aprovechó para desmentir los rumores sobre las diversas cirugías a las que se sometió y argumentó que no lo hace porque le da miedo operarse: “ya lo viví y la pasé muy mal”.

La única intervención que ha tenido "fue de las bubis y esa operación salió muy mal. Se me infectó un implante porque el doctor me puso implantes usados”. El procedimiento se complicó tanto que “estuve casi un año ocho meses en las operaciones” y agregó “sufrí muchísimo”.

“Sigo siendo yo, me arreglé los dientes de arriba, no los de abajo, los de abajo los sigo teniendo chuecos, vaya, sigo siendo yo, ¿por qué no me he operado la nariz?, porque me dan miedo las operaciones, no me aviento a meterme a una plancha por algo físico y que algo vaya a pasar porque ya lo pasé, ya lo viví y la pasé muy mal”, explicó.