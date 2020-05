Gomita realiza candente baile en ropa interior y la hacen pedazos los fans

Aracely Ordaz, más conocida como Gomita, es una celebridad de las redes sociales que ha saltado a la fama por sus múltiples cirugías que han transformado su cuerpo.

Siempre que su nombre aparece en los titulares de los medios es por la polémica que genera, y esta vez no fue la excepción. La influencer subió un video en sus redes para presumir la sexy ropa interior que utiliza para dormir todas la noches.

La expayasita se mostró sus historias de Instagram bailando y moviendo las caderas con un sensual baby doll negro que dejó expuesta su prominente retaguardia, misma que presume con orgullo.

El atrevido clip llamó la atención de sus millones de seguidores de la plataforma digital, la mayoría la lleno de críticas por "ser ridícula y no sexy".

"Deberías de hacer otra cosa mejor"

"No te ves nada sexy, fatal"

"Y ella cree que es bonita, risa da jajaja"

"Qué ridícula"

Sin embargo, algunos no tardaron en dejarle cientos de mensajes donde aplauden lo bien conservada que se mantiene físicamente.

Gomita afirma está feliz con su cuerpo, pero es de las pocas famosas que habla abiertamente de las cirugías plásticas que se ha hecho tanto en el rostro como en el cuerpo, dentro de las que están liposucción, rinoplastia y aumento del tamaño de los senos.

Soltera

Mediante una entrevista para TV Notas, Araceli habló sobre algunos detalles de su vida privada, entre ellos cómo está pasando la cuarentena junto a sus padres, y el por qué continúa soltera.

Ella mencionó que el tiempo en casa la ha ayudado a ser más ahorrativa, pues la experiencia de compra no es la misma, puesto que las prendas que pudiera obtener no podría presumirlas más que en la sala de su casa.

La celebridad confesó que una de las cosas que más ha sufrido durante la contingencia es no tener novio, revelando que estuvo a punto de casarse cuando apenas tenía 21 años, un evento que no pudo concretarse porque ella misma no quiso.

"Si he tenido novios… pero ando exigente y si no me van a dar más de lo que tengo o más de lo que yo me doy, mejor a los tres días los mando a la goma, y no conmigo, que soy Gomita", mencionó entre bromas.