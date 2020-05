Galán de telenovelas lucha por su vida tras crisis por el coronavirus

View this post on Instagram

Comunicado de prensa. Desafortunadamente hacer el bien no te exime de que te pasen cosas malas. Siempre supe existía el riesgo al visitar varias zonas vulnerables al día, repartiendo despensas, medicamentos, y atendiendo comedores. Todos sabemos de la pandemia sanitaria, pero poco se ha estado haciendo para combatir a la pandemia económica. Desde mi lugar sigo el día de hoy coordinado ayuda a otras comunidades y espero en unas semanas poder hacerlo personalmente. Desde el domingo 26 de abril pasado comencé sintiendo fuertes dolores musculares, escurrimiento nasal, dolores de cabeza y ardor en los ojos. Luego de pasar dos días en cama, el 29 de abril recibí una vista medica que hizo un diagnostico de confirmación de acuerdo a la sintomatología en relación con los datos clínicos proporcionados en la exploración física y la exposición con factores de riesgo, se hizo un diagnostico positivo de Covid-19 Los primeros días de la semana pasado fueron difíciles, no solo por el dolor físico y la relcusión absoluta sino también de no saber como comunicar mi situación ni como prosperaría. Hoy mi cuerpo evoluciona favorablemente y mis ánimos están infinitamente mejor. Entiendo y respeto a todos quienes no han estado de acuerdo con las labores que estuve realizando, pero mi consciencia no me permitía quedarme de brazos cruzados cuando sabia que había algo para hacer por quienes no la pandemia económica esta acabando con sus vidas. Hoy me siento mejor, la semana pasada no fue buena. Y no quiero enviar un mensaje de miedo sino de esperanza y conciencia. Siempre tenemos que tomar medidas de prevencion, pero si no somos población de riesgo ni convivimos con alguien que lo sea, hay mucha gente que necesita ayuda. Si puedes ayudar, con consciencia y prevencion, Ayuda.