Sexy foto de Kylie Jenner sobre el sofá superó el millón de likes en 15 min

Kylie Jenner es una de las celebridades más seguidas en Instagram en todo el mundo, por eso no es raro que seguido publique fotos que roben el aliento y en donde demuestra que es una bomba sexual.

Sin embargo, en esta ocasión la socialité sorprendió a romper récord por superar el millón de likes en tan solo 15 minutos con una fotografía que paralizó los corazones de propios y extraños.

Hasta ahora ya casi llega a los 8 millones de corazoncito. No cabe duda que ella sabe cómo llamar la atención.

En la actualidad, la empresaria se encuentra en su enorme mansión cumpliendo el aislamiento y acompañada de su pequeña Stormi, la cual se ha vuelto protagonista también de muchas de sus publicaciones.

La menor del clan Kardashian Jenner fue nombrada por segundo año consecutivo la multimillonaria más joven artífice de su propio éxito, un título que ha logrado gracias a su compañía Kylie Cosmetics, según informó la revista Forbes.

Con esta empresa ha logrado que su fortuna ascienda a unos 1.000 millones de dólares, según la publicación.

Jenner contó que invirtió 250 mil dólares de dinero que ganó como modelo en 2015 para pagar a una empresa externa para fabricar los primeros 15 mil kits de labiales, cuyo éxito rotundo desembocó en su compañía de cosméticos.

La semana pasada, la joven de 22 años fue captada por paparazzis sin maquillaje ni extensiones mientras visitaba a su amiga Stassie Karanikolaou en su hogar en Beverly Hills.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020