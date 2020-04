Villana de telenovelas confiesa su impactante historia tras convertirse en chofer de uber

Alejandra Procuna demostró que además de dedicarse a la actuación, supo cómo emprender su propio negocio en tiempos de crisis.

Para nadie es un secreto que la vida de los artistas y de los actores implica algo de incertidumbre, ya que sus proyectos son temporales y a veces cuesta hallar uno que se ajuste a su perfil.

Esto le ocurrió a una famosa actriz de Televisa, quien perdió la exclusividad con la planta televisiva, quedando sin trabajo pero lejos de quedar devastada, comenzó su propio negocio como conductora de Uber.

En una reciente entrevista, la celebridad contó más detalles de lo que sucedió.

"Fue cuando la famosa exclusividad me fue quitada, que me dijeron 'en junio es tu último mes', esto me lo dijeron en enero", contó sobre el momento en el que le dijeron que se terminaba su contrato.