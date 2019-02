Filtran video de la brutal golpiza que sufrió una actriz de televisa en un antro

Paola Villalobos rompió el silencio, tras la agresión de la que fue víctima en un centro nocturno a las 3:00 horas el domingo.

La conductora de "Furia Musical" de Televisa fue atacada por un grupo de mujeres desconocidas en la ciudad de México y la "golpiza" quedó plasmada en fotos y videos que circulan por la red, gracias a que algunas de sus agresoras la filmaron con su celular.

"Sí me atacaron de manera brutal entre cuatro mujeres, dos de ellas me estaban golpeando, me estaban arrancando cabello, todo fue demasiado rápido", describió en su Instagram.

Además reconoció que aún se encuentra molesta tras el incidente, porque es lamentable que existan este tipo de mujeres.

"No puedes salir o ir al baño sola porque no sabes ni por dónde te va a llegar el chingazo, que lamentable. Es muy indignante que lo hayan hecho con alevosía y ventaja y que me hayan grabado", afirmó.

Las secuelas

Univisión extrevistó a la bella mexicana para hablar del incidente, que ocurrió en un prestigioso lugar ubicado en Polanco conocido como República Distrito.

"Fui al baño sola, solo sentí que me aventaron al piso, me tapé la cara porque sentí golpes, fue horrible", relató. "Pensé que en mi cabeza estaba abierta y sangrando, luego me di cuenta que me arrancaron mechones de cabello".

Aún no entiende la razón o motivo de la agresión que la dejó fuertemente afectada; sin embargo, asume que podría ser por envidia.

Ante el miedo y temor que vuela a suceder, Paola se encuentra recluida en su casa. "Por ahora no estoy ni saliendo a la calle", añadió.

También confesó que incluso está pensando seriamente en mudarse a otra casa y hasta contratar equipo de seguridad para evitar ser agredida de nueva cuenta.

"Ya estamos llevando un proceso legal, las chicas están ubicadas y mi abogado está haciendo todo lo posible para que las autoridades hagan lo propio". Esta traumática experiencia ha cambiado su vida. "Me pudieron haber matado, estoy muy asustada, en ese momento no sabía que estaba pasándome", concluyó.