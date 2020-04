Filtran foto de Jennifer López con exceso de Photoshop en el trasero y se ve "deforme"

A sus 50 años, Jennifer López posee un físico espectacular el cual acostumbra a presumir en sus redes sociales con poca ropa o ajustados atuendos.

La estricta disciplina que lleva con su alimentación y con los ejercicios le han dado resultados, pues ella trabaja duro para mantenerse así.

Sin embargo, algunos de sus haters la acusan de haber recurrido en más de alguna ocasión con un cirujano plástico, otros han criticado el uso de Photoshop, tal como lo señalaron recientemente.

Unas imágenes de una sesión de fotos que se realizó la estrella ha dado mucho de qué hablar, pues aseguran que se ha aplicado una capa de tratamiento digital exagerada provocando que se trasero se vea deforme.

Una de las bodas más esperadas para este 2020 era la de JLo y Alex Rodriguez, pero el avance del coronavirus obligó a los famosos a posponer sus planes indefinidamente y resguardarse en familia en el interior de su casa de Miami, Florida.

En marzo del 2019 la pareja se comprometió en una cita romántica en la isla Bahamas. El momento quedó inmortalizado gracias a varias instantáneas en las que se ve al ex astro del béisbol arrodillado ante “La Diva del Bronx”, quien recibió un anillo con valor de US$ 5 millones como símbolo de su amor.

Así lo reveló Jennifer Lopez en el programa de su amiga Ellen DeGeneres. Gracias a una transmisión desde sus hogares, las famosas conversaron acerca del proceso que llevan desde que permanecen aisladas, la cantante en su casa de Miami, Florida, y la conductora en Los Ángeles, California.

One year ago on a beach in the Bahamas….I was a nervous wreck, I got down on one knee & asked you a question…you said yes. ❤️

Jennifer, every moment with you is a blessing. You are my best friend, my inspiration, an amazing mother, & a role model to all. @JLo pic.twitter.com/65DGZejkZW

— Alex Rodriguez (@AROD) March 10, 2020