Alex Rodríguez celebra su amor por Jennifer López con imágenes inéditas de ambos

Jennifer López y Alex Rodríguez siguen tan enamorados como el primera día y cada vez que pueden lo demuestran con imágenes que comparten en las redes sociales.

Y es que a pesar de los rumores de infidelidad por parte del exjugador de béisbol, parece que ambos continúan adelante con sus planes de boda.

Fue hace justo un año cuando Alex le pidió matrimonio a la artista y así lo ha querido recordar a través de su perfil de Instagram con un video y un bonito mensaje en el que muestra lo nervioso que estaba ese día.

One year ago on a beach in the Bahamas….I was a nervous wreck, I got down on one knee & asked you a question…you said yes. ❤️

Jennifer, every moment with you is a blessing. You are my best friend, my inspiration, an amazing mother, & a role model to all. @JLo pic.twitter.com/65DGZejkZW

— Alex Rodriguez (@AROD) March 10, 2020