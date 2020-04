Massiel Carrillo celebra su cumpleaños con foto familiar y enamora con sexy escote

View this post on Instagram

‪Gracias Dios por este año más de vida, por todos esos maravillosos días en familia llenos de felicidad y amor. Hoy celebramos mi cumple en casa con un rico pastel que preparó mi esposo y nuestra amada hijita. Un cumpleaños que nunca olvidaré.‬ ‪#QuedateEnCasa #CumpleañosEnCasa ‬