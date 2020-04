Filtran un violento video del actor Ezra Miller ahorcando a una fanática

Ezra Miller se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a un video que se encuentra circulando en el que agrede a una de sus seguidoras en un bar de Islandia.

De acuerdo con las imágenes, el actor se le ve vistiendo vistiendo una gabardina roja mientras estaba en el exterior del local nocturno.

En determinado momento pareciera que él estaba fingiendo estar molesto con la mujer que le sonreía, pero todo se fue de control cuando le dice:

"¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear?", mientras la toma del cuello.

Yo: ¿Hay qué cosa bonita habrá hecho Ezra Miller esta vez para ser TT? Seguro salvó a un perrito o encontró la cura del coronavirus que Dio… Ezra Miller: pic.twitter.com/sz8zuSDbkG — Jahir el de Izamal (@Uadebuk) April 6, 2020

El protagonista de la película "Las Ventajas de Ser Invisible" agarra a la mujer fuertemente e intenta tirarla hacia abajo, en ese momento la persona que graba el video trata de detenerlo, le grita para que se calme y corta la grabación.

Por la reacción de la persona que documentaba la situación se pudo constatar que lo de Ezra ya no era un juego y que todo terminó volviéndose muy violento.

Más detalles

La revista Variety ha confirmado que el incidente tuvo lugar alrededor de las 6 p.m. del 1 de abril en Prikið Kaffihús, un bar de moda en el centro de Reykjavik, y que Miller frecuenta cuando está en la ciudad.

Aún no se ha revelado qué provocó el altercado y si la mujer sufrió alguna agresión. Fuentes del bar indicaron al sitio TMZ que no reportaron el hecho a la policía, pero echaron a Miller del lugar.

Personas que se encontraban allí indicaron que Miller escupió a los que grababan el video y tuvo una actitud agresiva hacia ellos, pero no hay nada confirmado.

Los créditos cinematográficos de Miller incluyen “The Perks of Being a Wallflower”, “Trainwreck”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Justice League”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them” y su secuela “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald".

Miller es uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación. Se hizo conocido por su papel en “Tenemos que hablar de Kevin”, que cuenta la historia de un chico problemático y violento que mata a varios compañeros de curso.