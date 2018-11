Si eres fan de Harry Potter, te encantará “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”

A los responsables de Warner Bros les gusta mucho Ezra Miller. No solo tiene un papel destacado en la franquicia "Fantastic Beasts" ("Animales fantásticos", en Latinoamérica) como Creedence Barebone, que retorna en "The Crimes of Grindelwald", sino que como The Flash está considerado como lo mejor de la lucha del estudio en DC Extended Universe.

Miller claramente siente lo mismo con el estudio, también. Lo dejó perfectamente claro a Publinews Internacional durante nuestra reciente conversación sobre “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, insiste poéticamente: "Cabalgo o muero con Warner Bros".

Miller solo ve que su relación con Warner Bros se fortalecerá en el futuro, ya que cree que el estudio estará a la vanguardia de lo que él llama "la primera real edad de oro del cine".

Por el momento, los pensamientos de Miller están en “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”. Ambientada en París en los años 30, la segunda entrega de la serie de precuelas Harry Potter amplía el conjunto con toda una serie de personajes.

