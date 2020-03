Suspenden Combate Guatemala por coronavirus y así reaccionaron los usuarios

View this post on Instagram

Y bueno… ayer me despedí de mi bebé @combateguatemala Para variar Dios me sorprendió porque superó mis expectativas 🥰 fue un programa… WOW o sea ¡LO MÁXIMO! 2 horas enteritas que en resumen hice lo que había hecho noche a noche en los últimos 5 años; lloré, me atoré de la risa, baile, jugué, hablé, grité, me divertí, en fin… hice una de mis pasiones: estar con un micro en TV. Esperaba contenerme de no llorar hasta el final… pero me fue IMPOSIBLE! Con ese video tan lindo del inicio 😍y ver llorar a mi compañero de @billycmusic (que por cierto NUNCA lo hace 😱 yo era la llorona del dúo) Gracias en serio a todas las personas que llegaron ayer, que me han mandado sus mensajes y que lloraron conmigo de verdad… LOS AMOOOO ❤️ Gracias @harryarteaga Por haberme escuchado desde el día uno que nos conocimos y por siempre haber sido súper comprensivo ❤️ Hermanoooo @mijitooh Yo sé que eras mi jefe pero desde el día 1 te vi como un amigo 🥰 te voy a EXTRAÑAR FULL! Gracias por subirte conmigo a mis locuras jajajajajja 🤪 A todo el equipo de producción, operaciones, maquillaje, escenografía y TODOS los que conforman COMBATE GUATEMALA(no pongo nombres porque no quiero que se me vaya alguno, pero los quiero!) Tuve la bendición de tener un SÚPER compañero de fórmula @billycmusic Voy a extrañar todo!!! Más cuando nos entraban esos ataques de risa… a medio reality🤦🏻‍♀️🤣🤭 y reírme con vos y hacer muestras bobadas noche a noche. Ese abrazo de ayer… ❤️te quiero mucho! Gracias a mi equipo de mujeres que me hicieron ganar ayer y por supuesto divertirme como nunca 🤣🤣🤣🤣 ¡LOS AMOOOOOOO PARA SIEMPRE!💕💕💕 fue un programa INOLVIDABLE 🥰 . . 📸 @jeanpy_q Y @marianz.d