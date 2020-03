Héctor Sandarti quedaría fuera de "Un Nuevo Día" por su chiste "machista"

Héctor Sandarti se encuentra en medio de la polémica por un desafortunado comentario en medio del paro nacional "Un Día Sin Nosotras", que propuso México y al que le siguieron varios países.

El lunes 9 de marzo, el programa "Un Nuevo Día" no contó con la presencia de Adamari López, Rashel Díaz y Ericka Csiszer, en apoyo a la campaña de Un Día Sin Mujeres para concientizar sobre la violencia de género.

Ante la ausencia de sus colegas, el conductor guatemalteco hizo un chiste inadecuado sobre ellas y que lo colocaron en el ojo del huracán en medio de un tema delicado por la violencia contra la mujer.

Un Nuevo Día Sin Mujeres: Nos unimos al paro de México para honrarlashttps://t.co/6pz3CMN9M1 pic.twitter.com/zLJ65CwHZl — Un Nuevo Día (@UnNuevoDia) March 9, 2020

Carlos Ponce participó como conductor invitado del programa, a través de sus historias de Instagram sin querer compartió el momento en el que Héctor hizo un lamentable comentario, considerado como "machista" por los usuarios, con respecto a la ausencia de sus compañeras.

"Las mandamos a descansar, aunque realmente estamos descansando nosotros de ellas", expresó en tono de broma.

Los conductores del programa "Chisme No Like" comentaron que la cadena Telemundo quedó muy mal parada por el pésimo comentario del conductor guatemalteco Héctor Sandarti.

"El esfuerzo de Telemundo para quedar bien con las mujeres, este la cagó en dos segundos".

Más detalles

El 9 de marzo de 2020, un día después del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en México un paro nacional de mujeres para visibilizar el peso que tienen en la sociedad, por lo que las conductoras de “Un Nuevo Día” se sumaron en apoyo a esta iniciativa.

"Sucede que en México ha habido tantos feminicidios durante tantos años y las cosas han ido empeorando muchísimo. El último caso, que fue el de la niña Fátima, fue como la gota que derramó el vaso", explicó Sandarti sobre una de las razones por las que se llevó a cabo este paro.

Este movimiento invitó a todas las mujeres a detener sus actividades por un día, a no asistir a los trabajos, a las escuelas, a los comercios y a no realizar las tareas domésticas, así como no salir a las calles.

"Hace algunas semanas se planteó esta iniciativa para que este día las mujeres no vayan a la escuela, no trabajen, no compren, no vendan, no realicen ninguna actividad y nosotros hoy, apoyando a México y a las mujeres, estamos sin ellas", dijo el presentador.

Ante la ausencia de las mujeres, el show contó con varios invitados especiales como Carlos Ponce, Luis Ángel Franco “El Flaco”, Lorenzo Méndez y Jesse Huerta.