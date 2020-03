VIDEO. Eduardo Yáñez confiesa la verdadera razón de su sobrepeso

Eduardo Yáñez ha protagonizado varias telenovelas mexicanas, siendo catalogado como uno de los galanes de la televisión, pero al parecer atrás quedó ese físico atractivo.

El actor apareció en el programa "Hoy" para hablar sobre la muerte de su mamá y llamó la atención de todos al mostrarse con varios kilos de más, por lo que fue sumamente criticado.

Durante la entrevista, comentó sobre lo difícil que ha sido sobrellevar la muerte de su madre, al igual de hablar un poco sobre sus nuevos proyectos en la televisión, recordando su éxito en la telenovela "Amores Verdaderos" con la actriz Erika Buenfil.

Tras verlo asó, los fans se han preocupado por su estado de salud, mientras que otros internautas los han criticado fuertemente a través de las redes sociales, pero todo parece indicar que su subida de peso no fue por la muerte de su mamá, sino por auto medicarse.

Y es que luego de todas las fuertes críticas que recibió, él salió a dar la cara a la prensa para hablar del porqué de su hinchazón:

"Estaba pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda sobretodo y me automediqué y no sabía que eso contenía cortisona y me hinché un poco pero ya me di cuenta y ya lo dejé".