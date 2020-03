¿Coronavirus? Zion habla de su salud y revela que no podía respirar y que fue aislado

Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, ya está fuera de peligro tras ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México y ahora explicó lo que en realidad sucedió.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el integrante del dúo de regguetón Zion & Lennox quiso hablar personalmente a sus fans sobre su estado de salud.

Según dijo, comenzó a sentirse mal cuando venía en el avión en un vuelo hacia la capital mexicana y antes de aterrizar empeoró su estado de salud.

"No podía respirar. Se complicó la cosa", contó.

"Llegamos a Ciudad de México y fuimos de una vez al hospital, de urgencias. Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas, no les miento, también estaba un poquitito asustado, pensaba que sí, hemos viajado mucho estas últimas semanas. Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios", relató.

Ya mejor

Los famosos cantantes llegaron a ese país para participar en los Spotify Awards 2020, que se realizarán este jueves en el Auditorio Nacional.

"Hay Z para rato, gracias a todos los medios de comunicación que han estado pendientes, gracias a los colegas, productores, artistas, toda la gente que ha estado pendiente", añadió.

El puertorriqueño no perdió la oportunidad para aconsejar a sus fans a que valoren lo que son, lo que hacen y sobre todo a cuidar su salud. También a manejar el estrés y el enojo. "Soy alguien que sufro un poquito de eso, soy medio gruñón", reconoció.

Zion explicó la foto que estuvo corriendo ayer en la redes donde se el veía en una camilla de hospital en muy mal estado. #zion pic.twitter.com/lEEulBPSSF — Frequencia Urbana (@frequenciaurban) March 5, 2020

Dijo a sus seguidores que seguirá trabajando y aprovechó para negar que hubiera sufrido un derrame, como se manejó en algunas notas.

“Nuevamente, no tuve ningún derrame”.

El discurso de Zion fue respaldado por el comunicado oficial del dúo en donde se explicó:

"Tras una minuciosa evaluación y proceso de eliminación, los doctores concluyeron que todo esto era a causa de la combinación de agotamiento físico, fatiga y estrés provocado por viajar 16 días seguidos y descansar muy poco", añadió el comunicado.