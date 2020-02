¿Aracely Arámbula participará en la segunda temporada de “Luis Miguel”? Así respondió la actriz

Recientemente se dio a conocer que Aracely Arámbula estaba furiosa de ser incluida en la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel.

Situación por la que pidió 10 millones de pesos para que su nombre fuera usado en la serie, 5 por ella y 5 por sus hijos, petición que la productora de la serie rechazó, según Tv Notas.

Ahora Aracely confirma que ni su nombre ni el de sus hijos podrán aparecer en esta segunda temporada de la bioserie, del cantante.

Y es que, según la información dada a conocer por Netflix, los próximos episodios se desarrollarán en dos líneas de tiempo y por las canciones que sonaron en el teaser se entienda que abarcará un periodo de 1996 a 2005.

Precisamente en 2005 fue cuando Aracely comenzó su romance con Luis Miguel, luego de ser vistos paseando por distintos lugares como Italia.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron, que ni mis hijos ni yo vamos a salir… de hecho mi nombre no puede salir. No vamos a salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa hacerlo en la serie entonces en esta temporada no vamos a estar y espero que en la tercera tampoco. Pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados'', confirmó tajantemente al ser cuestionada.

Luis Miguel no pasa pensión a sus hijos

Además, desmintió a Lucía Miranda y a Toño Mauri, quienes aseguraron que “todo estaba bien” en cuánto a la pensión que debería dar Luis Miguel a sus hijos: ''no escuché (las declaraciones de Lucía) ni me interesa y ella no sabe, nadie sabe porque nadie está informado de eso, yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa'', dijo en entrevista para “Ventaneando”.

Y continuó, ''dicen muchas cosas como mi queridísimo Toño Mauri hermoso, que todo está bien y que todo está bien pero es que no, no todo está bien… ellos saben la verdad'', finalizó.