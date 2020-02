Aracely Arámbula presume sus curvas en una candente foto en bikini

Aracely Arámbula continúa haciendo sudar a sus seguidores, y es que, con el bikini con el que se dejó fotografiar, despertó más que bajas pasiones entre sus fans quienes no dejaron de halagarla.

La protagonista de “La Doña” volvió a demostrar que para cuerpos ella tiene el mejor, y no importa que tenga 44 años, ella sigue siendo la fantasía de muchos.

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Feb 4, 2020 at 6:17am PST

View this post on Instagram

Arámbula posó desde dentro de una alberca con un sexi bikini estampado en color verde y blanco con el que dejó ver sus hermosas curvas.

En las fotos se le puede ver a la famosa posando para una selfie en una alberca mientras luce unos grandes lentes de sol y un sombrero.

En cuanto a la descripción, la actriz sólo se limitó a colocar emojis de besos y un trébol de cuatro hojas.

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Feb 4, 2020 at 11:10am PST

View this post on Instagram

La publicación cuenta con más de 52 likes y cientos de comentarios en donde sus seguidores elogian su belleza.

‘‘Es que eres una cosa bella en todo el sentido de la palabra’’, ‘‘Preciosa, eres demasiado bella, te amo’’, ‘‘Una reina de pies a cabeza’’, se leía en algunos de ellos.

La actriz Aracely Arámbula rechazó responder preguntas relacionadas con Luis Miguel en un reciente encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

En el video subido en la cuenta del youtuber Edén Dorantes se pudo ver cómo las cámaras y los reporteros rodearon a Aracely mientras se dirigía al mostrador de una aerolínea para documentar su vuelo a Aguascalientes.

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jan 29, 2020 at 1:19pm PST

View this post on Instagram

El momento incómodo llegó cuando le preguntaron qué opinaba de las recientes fotografías de Luis Miguel en el aeropuerto de Madrid, en donde fue visto con su novia, Mollie Gould, usando el tren subterráneo que lo llevaría a otra terminal como cualquier pasajero.

Entonces Aracely dejó muy en claro que no hablaría de él y la razón es que a ella le costó formar su carrera como para que el tema de conversación sea otra persona.

“Yo voy a hablar de mi gira, de mi carrera, porque me he costado mucho formar mi carrera, como para que me estén preguntando por otra persona que nunca habló, no es el tema de hoy”, señaló.