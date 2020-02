Usuarios enfurecidos señalan fraude en la final de La Academia

Tras 4 meses al aire, ayer se vivió la final de La Academia. Sin duda, el último concierto estuvo lleno de emociones y generó diversas reacciones y comentarios en las redes sociales.

Los cinco finalistas, Carlos, Dennis, Angie, Dalú y Charlie, merecían ganar, pues fueron lo que más sobresalieron cada noche.

Dennis Arana fue el último en presentarse y demostrar que su talento va más allá de fronteras, conquistando el oído de sus fanáticos y los jueces.

El guatemalteco interpretó “Si me dejas ahora” de Camilo Sesto, tema con el que se despidió del reality y con el que logró emocionar a los jueces, incluso sacarles una lágrima.

Al finalizar la noche Dalú y Angie fueron las finalistas, obteniendo el primer lugar la mexicana Dalú y el segundo lugar Angie de Honduras.

Esta decisión molestó mucho a los fanáticos de Dennis y de Angie, pues aseguran que el ganador debió ser uno de ellos. Asimismo expresaron su enojo señalando que hubo "fraude" en los resultados finales.

No hay peor ciego que aquel que no quiere ver la realidad.

Dalú tiene un gran voz pero no tenía mucho público y ¿Dennis y Angie en 4 y 2 lugar? Mm no lo Rick y según las imágenes, no.#FinalLaAcademia pic.twitter.com/Wv83aFSuaU

— … (@AN_G2V) February 24, 2020