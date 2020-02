Reina Letizia fue captada luciendo un diminuto bikini y la critican por lucir "cadavérica"

View this post on Instagram

New official photograph of the Spanish Royal family. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 : Estela de Castro . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #QueenLetizia #PrincessLeonor #InfantaSofia #PrincessSofia #PrincessOfAsturias #ReyFelipe #ReinaLetizia #PrincesaLeonor #PrincesaDeAsturias #ReyesDeEspaña #KingOfSpain #QueenOfSpain #Monarchy #Royals #Royalty #Spain #España