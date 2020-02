Con unas libras de más, Eminem impacta al cantar en los Oscar 2020

Eminem apareció en los Oscar 2020 como parte de una de las sorpresas de la noche, el rapero interpretó "Lose Yourself", tema de la cinta 8 Mile.

Su participación en la ceremonia fue para celebrar el 18 aniversario de la película, inclusive cuando terminó su presentación absolutamente todo el Dolby Theater se puso de pie para aplaudir al rapero.

La interpretación del artista no solo encantó a todos los presentes, también las redes sociales lo comentaron. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que apareció con unas libras de más, pues aunque estaba todo vestido de negro, su evidente panza se hizo notar.

#Eminem just did a one song concert at the #oscars https://t.co/Vdj21Flxqj

— Kristin Crandall (@Kristin14127) February 10, 2020