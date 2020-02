Ellos son los ganadores de los premios Oscar 2020

Este domingo 9 de febrero se llevó a cabo la esperada ceremonia de la 92ª edición de los Premios Oscar. Estos galardones, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, son considerados como los más prestigiosos e importantes en la industria.

Los Oscar 2020 se celebran, como ya es tradición, en el Dolby Theathre de Los Ángeles, California. Se premiaron en total 24 categorías, entre las que destacaron: Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz y Mejor director, entre otros.

Los organizadores de la gala decidieron no depender de un presentador para la animación de la entrega. Así que esta responsabilidad recayó nuevamente sobre varias estrellas que se turnaron para anunciar las categorías y dar a conocer a los ganadores.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie . pic.twitter.com/b7t6bYGdzw

#Oscars Moment: @eltonofficial and Bernie Taupin win Best Original Song for "(I'm Gonna) Love Me Again" from @rocketmanmovie. pic.twitter.com/IiW5mxyeXg

