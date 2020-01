Conoce la lista ganadores de los Golden Globes 2020

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood eligió esta noche a las mejores producciones del año en el cine y la televisión en los Golden Globes 2020.

Estos premios preceden a los Oscar y son el termómetro para conocer lo que piensa la crítica extranjera de las películas y series del año.

La edición No. 77 de los Globos de oro se celebró en el Beverly Hilton Hotel, en Los Ángeles; y además de los premios regulares, se entregarob reconocimientos especiales, entre los cuales se encuentran el premio Cecil B. DeMille y el premio Carol Burnett, que recibieron Tom Hanks y Ellen DeGeneres; respectivamente.

If you're looking for a sign to watch the HFPA Presents Globes Red Carpet LIVE… it's HERE. The show starts tonight at 6P ET/3P PT on Facebook. Don't miss a single second of Hollywood's Party of the Year™! pic.twitter.com/hGVxWpWMzq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 5, 2020

La conducción de la gala estuvo a cargo, una vez más, del comediante Ricky Gervais; quien la dirigió en los años 2010, 2011, 2012 y 2016. Además, este año, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood premiará un total de 20 producciones cinematográficas y 15 producciones televisivas.

Los ganadores

Mejor película- drama

1917, dirigido por Sam Mendes

Mejor actriz en película -drama

Renee Zellweger, Judy

Mejor actor en película -drama

Joaquin Phoenix, Joker

Congratulations to Joaquin Phoenix – Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama – Joker (@jokermovie). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/78Y5FewsLj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Mejor actor en serie limitada o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor en serie de TV – Musical o comedia

Rami Youssef, Ramy

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Congratulations to Stellan Skarsgård – Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television – Chernobyl. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/LjcHtUm4sD — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Mejor serie – drama

Succession

Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor película – idioma extranjero

Parasite

Mejor actor en serie de televisión – drama

Brian Cox, Succession

Mejor guión – película

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Congratulations to Quentin Tarantino – Best Screenplay – Motion Picture – Once Upon a Time… in Hollywood (@OnceInHollywood). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Mejor película animada

Missing Link

Mejor actriz de reparto en película

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor serie de TV – musical o comedia

Fleabag

Mejor canción original – película

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

No one makes Golden Global hits like @eltonofficial, so its only right @rocketmanmovie is nominated for tonight's #GoldenGlobes! The question is… will it win? (Gif via @GIPHY) pic.twitter.com/KWnaHM3gLe — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz en serie de TV – drama

Olivia Colman, The Crown

Mejor director – película

Sam Mendes, 1917

Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor serie limitada o película para TV

Chernobyl

Congratulations to Chernobyl – Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Mejor banda sonora – película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actor de reparto en película

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película – musical o comedia

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz en película – musical o comedia

Awkwafina, The Farewell

Mejor película – Musical o comedia

Once Upon a Time in Hollywood