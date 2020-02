Las cifras más poderosas en la historia de los Oscar en 10 atuendos

Los premios Oscar no son solo la cita con el cine más importante del año, sino también el escenario perfecto para disfrutar de los estilismos que las celebridades que desfilan por la alfombra roja.

Margot Robbie, Charlize Theron o Nicole Kidman son algunas de las actrices que siempre están presentes en las listas de las mejor vestidas.

Para hacer más ansiosa la espera a la gala recopilamos algunos de los vestidos (y joyas) que han hecho historia en la red carpet de estos galardones.

#OscarsAllAccess is LIVE from the Red Carpet on Twitter this Sunday Feb 9th! ❤️ or RT this tweet for a reminder to tune in #Oscars Sunday! pic.twitter.com/GKgGPTan55

— The Academy (@TheAcademy) February 6, 2020