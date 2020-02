Silvia Pinal desmiente haberse sometido a peligroso tratamiento estético

Ayer se rumoraba que Silvia Pinal se inyectó una supuesta sustancia la cual le desfiguró el rostro e incluso le salió muy cara.

Esta noticia se dio a conocer a través de la revista Tv Notas asegurando que el supuesto tratamiento estético fallido le provocó serios problemas de salud, así como dolores intensos en la cara y cabeza, así como una gran inflamación en dicha zona del cuerpo.

Y ahora, el programa Ventaneando decidió entrevistarla para preguntarle si es verdad dicho incidente.

Pinal respondió a la polémica sobre si se sometió a algún tratamiento estético para rejuvenecer su rostro, el cual le habría causado graves consecuencias porque recibió una dosis de polímeros, la misma sustancia que desde hace años le ha causado grandes problemas de salud a su hija Alejandra Guzmán.

“Perdón, ¿que me inyecté qué? Oriéntenme pa' cuando necesite, me pongo, pues sí no me dejen sola. Además no tiene nada de malo. Es humano que uno siempre quieras estar bien, pero en este caso, estoy siempre bien sin hacerme nada”, confesó la primera actriz.

Sin miedo a las críticas

Cabe mencionar que la dinastía Pinal ha sido criticada constantemente por las supuestas operaciones estéticas que se han hecho pues algunos internautas aseguran que sus rostros han cambiado bastante como el de su hija Alejandra Guzmán.

“A mí me da risa porque la gente habla así, pero qué tendría de malo que me hubiera yo inyectado. No lo hago y no lo he hecho; además si lo hubiera hecho, lo diría porque no es ningún crimen, las mujeres queremos estar bonitas y nos cuesta trabajo. Pero en este caso, yo no he hecho nada”, añadió.

También dijo que tampoco ha accedido a tratamientos de belleza como mascarillas o masajes: “Yo no tengo tiempo, soy una mujer trabajadora. Yo trabajo y me da gusto estar bien, pero no es a fuerza de hacerme operaciones”, finalizó.