Karol G se muestra más sensual que nunca mientras mueve sus caderas

Karol G es una de las cantantes más exitosas a nivel mundial, su sencillo “Tusa” a dueto con Nicki Minaj ocupa el lugar 69 en la lista del Billboard Hot 100. Sin embargo, hay algo que llama la atención de la cantante y es su forma sensual de aparecer en redes sociales.

En la actualidad, la reguetonera tiene en su cuenta de Instagram más de 26 millones de seguidores. Los usuarios siempre esperan fervientemente imágenes de Karol, sobre todo aquellas que están cargadas de sensualidad.

Movimiento de caderas

Recientemente se dio a conocer un video en el que la estrella de la música urbana aparece caminando usando un body negro, botas altas negras, mientras sale de su habitación.

La cantante modelo el vestuario moviendo sus caderas muy sensualmente. El clip termina en el momento exacto en que Karol se da la vuelta.

¿Aparece sin ropa?

En un video en blanco y negro, la colombiana aparece cantando al natural con el agua cayéndole en el cuerpo.

Este íntimo clip lo subieron sus seguidores, quienes están al pendiente de cada paso de la reguetonera.

Recientemente la estrella de la música urbana dio a conocer que el 4 de abril se presentará en el Urbanizzimo Fest, que se llevará a cabo en Tijuana.

Novio de Karol G

Anuel AA no deja de sorprendernos. Y es que recientemente, el artista estrenó nuevo look, pero al parecer, el boricua no está feliz con el resultado.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, se puede ver que el intérprete decidió raparse su melena.

El videoclip causó mucha gracia entre sus fanáticos, quienes no dudaron en comentarlo y dejar en evidencia su “implante de cabello”.