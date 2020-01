Selena Gomez confiesa que fue abusada emocionalmente por Justin Bieber

Tras siete años de relación, con los últimos dos años de forma intermitente, la relación de Justin Bieber y Selena Gomez llegó a su fin cuando el canadiense se casó con Hailey Baldwin.

Ahora, la cantante ha hablado por primera vez sobre su noviazgo confesando haber sido víctima de abuso emocional, en una entrevista en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio.

“Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”, explicó.

Es la primera vez que la artista se abre emocionalmente sobre su relación con Bieber. Todo surgió a raíz de ser preguntada por su última canción Lose You To Love Me que, según confirmó la cantante, está centrada en su historia con el canadiense.

“Estoy muy orgullosa”, dijo Gomez sobre su último éxito musical. “Siento que no recibí un trato adecuado [en la relación y la ruptura] y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho”, continuó.

La también actriz insistió en que con su canción no pretende transmitir odio, sino que es “una canción que dice: teníamos algo bonito y nunca negaría que no era eso. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado”, añadió.

Renace de las cenizas

“He encontrado la fuerza en esto”, dijo. “Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de cierto abuso”, añadió.

Selena Gomez aseguró sentirse muy completa ahora que se ha reconciliado consigo misma. “Como no quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento realmente orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo”, declaró.