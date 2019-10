Selena Gomez lanza nuevo tema dedicado a Justin Bieber y así reaccionó Hailey Baldwin

Selena Gomez regresa con todo al mundo de la música, lanzando su tema promocional "Lose You To Love Me", una canción que según los fanáticos hace total referencia a su relación tóxica con Justin Bieber.

"Lo di todo y todos lo saben. Me rechazaste y ahora se muestra. En dos meses, nos reemplazaste. Como si fuera fácil. Me hicieron pensar que lo merecía. En medio de la curación, sí", dice uno de los versos de la canción que bien podría relacionarse a su exnovio, quien a pocas semanas de terminar con Ella inició una relación con la modelo Hailey Baldwin.

Revelan infidelidades de Justin Bieber a Selena: el hilo que indigna en Twitter Todas las veces que el cantante canadiense engañó a Selena Gomez fueron narradas de manera cronológica por un usuario de Twitter, quien destapó la relación tóxica que tuvieron.

La canción, más que lanzarle un mensajito en forma de guiño, parece una bofetada (virtual) en toda la cara recordándole todo el daño que le ha hecho. Con cada palabra no ha querido dejar nada en el tintero.

"Esta canción está inspirada por muchas cosas que me han pasado en la vida desde mi último álbum", reveló en la nota de prensa oficial. Pero no hay más que escuchar atentamente para notar que todo se relaciona al canadiense.

Su reacción

Justo después de que publicara en Instagram que ya el single estaba listo para ser escuchado en las plataformas digitales, Hailey hizo una publicación en sus historias de Instagram y los fans se preguntan si se refiere a la ex de su esposo.

La modelo de 22 años publicó una captura de pantalla de la canción “I’ll Kill You de Summer Walker, lo que causó suspicacias.

Instagram

"No estoy tratando de comenzar ningún drama y nunca he hablado de Hailey, pero quiero decir que no es una coincidencia publicar esta historia justo después de que saliera la canción de Selena"