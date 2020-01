Con extravagantes atuendos y enseñado de más, famosos defienden a Trump en los Grammy

Los Grammy Awards son el momento que aprovechan las celebridades para llegar a la alfombra roja con extravagantes looks, y dos famosos se llevaron toda la atención con su política elección.

Los cantantes Joy Villa y Ricky Rebel causaron polémica y enojo en las redes sociales por la decisión que tomaron este año, pues sus atuendo dieron mucho de qué hablar.

Ya es conocido que ellos son pro Donald Trump y lo ha demostrado en varias ocasiones, pero esta vez pasaron la barda, según publicaron los usuarios.

Con un vestido que llevaba la frase "Trump 2020" en letras de cristal blancas en la parte delantera del vestido y las palabras "Acusado y reelegido", Joy demostró su total apoyo al presidente de Estados Unidos.

Tanto el atuendo como el abrigo blanco fueron confeccionados con tela deportiva de malla blanca que una compañía donó a diseñadores en Portland, según dijo la intérprete.

Cuando le preguntaron si había compartido sus planes con el mandatario sobre el vestuario, ella dijo:

"Se sorprenderá. Le acabo de decir a Ivanka y a la Casa Blanca que me pondré algo para apoyarlo. No dejo que nadie sepa el mensaje de antemano".

Joy Villa has taken 'fashion statement' to a new level. #GRAMMYs pic.twitter.com/Zi8YfszJwb

— news.com.au (@newscomauHQ) January 26, 2020