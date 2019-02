Grammy: La cantante Joy Villa y su atuendo pidiéndole a Trump que construya el muro

Los Grammy son el momento que aprovechan las celebridades para llegar a la alfombra roja con extravagantes looks, y nadie lo ha hecho mejor que Joy Villa.

La cantante causó polémico y enojo en las redes sociales por la elección que eligió este año, pues su vestido dio mucho de qué hablar.

Ya es conocido que ella es pro Donald Trump y lo ha demostrado en varias ocasiones, pero esta vez pasó la barda, según publicaron los usuarios.

Getty Images

Getty Images

Ella se vistió como el muro fronterizo que piensa construir el Presidente de Estados Unidos. Envuelta en plata con mechones de alambre de púas en los hombros y con una bolsa "Make America Great Again".

"Creo en el Presidente acaba de lanzar un álbum llamado" Home Sweet Home "y todo se trata de mi amor por Estados Unidos, alambre de púas, me estoy divirtiendo con eso".

ZIONIST HOLLYWOOD has been in the business of what is good for Israel.

"America is the New Jerusalem ,the Third Temple." being built.#GRAMMYs Singer Joy Villa wears 'Build the Wall' dress on the red carpet at the #Grammy2019 https://t.co/0Lw8cgpYvQ pic.twitter.com/8Uygwmpl6g — rosannemiller (@freedomgirl2011) February 10, 2019

does joy villa realize trump hates ppl like her?! someone at the Grammy’s please hit this lady over the head with that trash handbag of hers.. — 🌻 (@_valerieanne) February 10, 2019

tirale un grammy a la cabeza a la joy villa @ladygaga — ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤnatga (@MonsterIsLegend) February 10, 2019

Apparently Joy Villa decided to wear a Build the Wall dress, instead of just wearing her gobstopper dress again this year to the Grammy's. BTW, who keeps inviting that sad pathetic hack douchebag? — Kaya+Teysa=OTP (@athenahollow) February 10, 2019

Más detalles

Por su parte, la persona que diseño el polémico atuendo renunció a las responsabilidades que este vestido podría traer.

"Las opiniones, pensamientos y opiniones expresadas por mis clientes no son necesariamente las mismas que mis opiniones, pensamientos y opiniones", escribió el diseñador.

Villa tiene un historial de llevar extraños atuendo en la alfombra roja. El año pasado, la cantante se puso un vestido anti-aborto de color arco iris.

En 2017 usó un vestido azul "Make America Great Again" que mostraba el nombre de Donald Trump adornado en la parte posterior. En 2015, volvió a crear un gran revuelo cuando lució un vestido transparente de malla naranja.