Juanpa Zurita es el influencer que se convirtió en hermano de Luis Miguel

El nombre de Juanpa Zurita no es ajeno para los millennials y nuevas generaciones, el joven de 22 años es toda una celebridad gracias a las redes sociales.

Su fama comenzó en internet en 2013 por medio de videos en la aplicación Vine, después publicó diversos videos en YouTube. También ha modelado para Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Calvin Klein y ahora los reflectores estarán sobre él al darle vida a Alex Basteri.

Publinews Internacional platicó con el influencer sobre este nuevo reto que significa la actuación y de su relación con Diego Boneta, el protagonista de “Luis Miguel, la serie”.

¿Qué implicó ser el hermano de Luis Miguel?

Lo tomé como un reto y tuve una preparación como nunca, con un coach que me llevó más allá del guión y me ayudó a desmenuzar este personaje para dirigir lo que había vivido y entenderlo como si fuera yo.

Además, para mí, interpretar a alguien que esta vivo fue una experiencia súper particular ya que sientes lo golpes que esta persona siente.

También fue un reto muy particular porque yo no soy una persona dramática y mi vida tampoco lo ha sido y de repente encarar una vida así de dura es difícil, pero definitivamente fuel algo nuevo y súper cool.

Vienes de un medio muy diferente, naciste en redes sociales y ahora incursionaste en la actuación, ¿qué aprendiste de esta experiencia?

Primero aprendí el sacrificio de tiempo que conlleva y la dedicación que te exige, además me inspiró ver a 100 personas entregadas a contar una sola historia y definitivamente un despertar en mí de decir ‘me gusta no verme en la pantalla y ver que es otra persona’ y me quedé con muchas ganas de volverlo hacer.

Soy una persona que le gusta salirse de su zona de confort y me encanta aprender, ¿si existe la posibilidad de un reto y experimentar nuevas cosas, porqué no hacerlo?

¿Cómo fue tu relación con Diego Boneta?

Él fue quien me comentó del proyecto y me dijo, ‘estaría cool que pudieras hacer un cameo o un personaje en la serie’.

Me presentó a la gente de producción y pues resultó que me parezco a Alex, por lo que me dijeron ‘vamos a ser ambiciosos y te vamos a dar la oportunidad de audicionar para el papel’. Hago la audición y de repente me marcan y me dicen ‘te quedaste’, yo no lo podía creer, grite y corrí.

Cuando consigo el rol, la relación con Diego se hizo mucho más cercana, pues de cierta manera el estaba mucho más empapado sobre la vida de Luis Miguel, tenía un percepción mucho más apegada a la historia, que cualquier otra persona, además tuvimos una critica y un constante trabajo juntos en el set, debido a que la mayoría de mis escenas son con él.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional