Destrozan a Kate del Castillo tras equivocarse al publicar mal un mensaje de apoyo a su papá

Kate del Castillo y su papá, el primer actor Eric del Castillo, mantienen una relación muy cercana. En un sinfín de ocasiones han demostrado ese amor de padre e hija.

Sin embargo, la actriz cometió una fuerte equivocación al promover el trabajo de su progenitor en la telenovela “La Doña” de Telemundo.

La protagonista de “La Reina del Sur” empleó su cuenta de Twitter para colocar el siguiente mensaje: “¡Será que puedes también hacer un post en Instagram deseándole suerte a tu papi esta noche?… Texto sugerido, pero puedes editarlo a tu manera Súper emocionada y orgullosa por mi papá. No se pueden perder al jefe Vidal en “La Doña” por Telemundo”.

Sera que puedes también hacer un post en Instagram deseándole suerte a tu papi esta noche? Texto sugerido pero puedes editarlo a tu manera: Súper emocionada y orgullosa por mi papá. No se pueden perder al jefe… https://t.co/KPB3HoJMy8 — kate del castillo (@katedelcastillo) January 14, 2020

Aunque en Instagram sí puso el mensaje bien, en su cuenta de Twitter no, por lo que de inmediato sus seguidores se dieron cuenta que la actriz sólo le dio copiar y pegar al texto que le mandaron donde le solicitaban que apoyara a su papá, y no quitó las indicaciones de quien le pidió ese apoyo.

El texto provocó reacciones de burla para Kate, pues sin darse cuenta, hizo evidente que alguien le pidió publicar el mensaje y no fue algo genuino o de iniciativa propia.

Ante esto, los internautas no esperando para comentarle que se había equivocado. Y le escribieron mensajes como ''se olvidó cambiar donde te dicen que lo postees'' y ''casi no se nota que te mandaron el post para publicarlo, ay mi Kate mínimo lo hubieras editado''.

A pesar de esto, la actriz no ha eliminado la publicación de Twitter ni ha hecho algún comentario al respecto.

¿Revela momentos de intimidad con “El Chapo”?

Recientemente, Kate del Castillo se presentó en una entrevista para el programa Aquí y ahora y la actriz reveló nuevos detalles de lo que sucedió aquel día cuando se encontró con “El Chapo” Guzmán.

La actriz aseguró que jamás intentó propasarse con ella, pues “fue un hombre muy caballeroso”.

“La manera en que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que hubiera querido (…) Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, que estaba en buenas manos… Fue muy caballeroso con su mano… como también con las armas, que yo no vi”.