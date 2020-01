La guatemalteca Sara Curruchich confiesa que le ofrecieron mucho dinero para cantar en mítines políticos

A días del cambio de Gobierno de Guatemala, la cantante Sara Curruchich hizo una confesión a sus seguidores que asombró a muchos.

A través de su cuenta de Twitter, la artista explicó lo sucedido durante la campaña electoral de hace cuatro años.

“En 2015 recibí insistentes llamadas de una misma persona, llamaba para pedirme abrir con un mini concierto c/u de los mítines del partido al que pertenecía. Mi respuesta siempre fue no, y quizá para convencerme me decía: ‘Dese la oportunidad, le vamos a pagar muy bien, esta es experiencia para ud’ y aunque yo decía que no, ella seguía insistiendo y resaltando el mucho dinero que podría ganar”, empezó contando.

Después de detallar brevemente lo que pasaba por su cabeza, finalmente, Curruchich se negó a participar en dichos eventos políticos del entonces candidato a la presidencia, Jimmy Morales.

“No me arrepiento, agradezco tanto a la vida NO aceptar abrir los mítines a ese señor. Durante estos 4 años de su gobierno ha violentado tanto a la gente de este país, niñas asesinadas, presos políticos, desalojos, corrupción, pobreza y el % de Desnutrición elevados, y a él nunca le importó”, expresó la cantante.

“Lo comparto ahora, sí, a unos pocos días del cambio de gobierno, sí, pero no me quería quedar con ello. Soy de este país y también me duele mucho el enorme retroceso que se ha dado en estos años, a este gobierno no les importa el presente ni el futuro del pueblo, solo [email protected]”, agregó.

Y sí, lo comparto también para aprovechar y agradecer a todas las personas que nos animan, apoyan, creen, comparten y trabajan con el arte como sanador, reivindicativo,transformador y unificador,y a quienes siguen alzando la voz por la justicia y la dignidad.Sigamos caminando🌱💜 — Sara (@SaraCurruchich) January 10, 2020

Sus fans la apoyan

Ante tal revelación, sus fieles seguidores no tardaron en agradecer el rechazo de Curruchich ante tal oferta. Y también aprovecharon para felicitarla por mantenerse fiel a sus creencias: