Danna Paola despotrica contra un alumno de “La Academia” que la insultó

Este domingo, La Academia transmitió uno de los conciertos más tensos hasta el momento. Todo comenzó cuando uno de los alumnos, Gibrán, terminó su presentación y los críticos dieron su respectiva opinión.

Danna Paola fue la primera en hablar, pero su comentario hacia el participante empezó a salirse de lugar y llegó hasta los insultos.

"¿Así no soy c*lera contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie", afirmó Danna Paola.

El público miraba desconcertado a la cantante sin entender lo que sucedía y las razones por las que la intérprete de “Pablo” se dirigía con esas palabras hacia Gibrán.

Fue cuando Adal interrumpió y explicó la situación. Durante la semana, el estudiante fue captado dentro de la casa de La Academia expresándose sobre Danna Paola.

"Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda… y yo, pues gracias por ser tan c*lera", comenta Gibrán a Francely, a lo que la joven responde "Por dos", validando las declaraciones del joven.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡 Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Danna Paola desató su furia

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar; así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy c*lera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar", fue parte de lo que dijo Danna Paola durante su crítica.

Finalmente, la cantante dijo que, a partir de ese concierto, se guardará su crítica hacia ambos alumnos ya que, al parecer, son lo suficientemente experimentados y maduros para continuar recibiendo opiniones de profesionales que los quieren ver crecer.