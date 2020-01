Los Globos de Oro tendrán sabor a Netflix

Netflix busca arrasar en los Globos de Oro, la ceremonia que abre este domingo la temporada de premios en Hollywood.

Con 34 nominaciones entre cine y televisión, el gigante del streaming, que comenzó a producir originales apenas seis años atrás, busca seguir consolidando su lugar en la industria del entretenimiento, que aún le hace mucha resistencia.

Su película "Historia de un matrimonio", que cuenta la tumultuosa separación de una actriz, interpretada por Scarlett Johansson, y su marido, un director de teatro narcisista interpretado por Adam Driver, recibió seis nominaciones, mientras que "El irlandés", la epopeya mafiosa de tres horas y media de Martin Scorsese, recibió cinco. "Los dos papas", también de Netflix y que muestra un encuentro imaginario entre Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y su sucesor Francisco (Jonathan Pryce), obtuvo cuatro.

"Netflix tuvo un gran año, creo que les irá bien", dijo a la AFP Tim Gray, editor de premios y vicepresidente de la revista especializada Variety.

Los Globos de Oro, el galardón que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), se celebra el 5 de enero en Beverly Hills y abre la temporada de premios -que termina con el Óscar en febrero-, con una fiesta en la que el champán nunca para de rodar.

El último filme de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", recibió también cinco nominaciones y "Guasón" cerró con cuatro, incluida la de mejor actor para Joaquin Phoenix, favorito junto a Adam Driver.

En esa categoría, compite también el español Antonio Banderas por su aclamado papel en "Dolor y gloria", la cinta autobiográfica dirigida por su compatriota Pedro Almodóvar, por la que fue premiado en Cannes.

El filme compite también por mejor película de habla no inglesa.

"No votamos en función del género"

Los Globos de Oro, que este año vuelven a ser animados por el mordaz Ricky Gervais, se encuentran entre los premios más codiciados del cine estadounidense, y son un indicador importante de las posibilidades de las películas y actores de cara a los Óscar.

Solo en las categorías de cine, Netflix obtuvo 17 nominaciones, con tres de las cinco películas nominadas a mejor película dramática, y una de las nominadas a comedia.

"No me sorprende el dominio, me sorprende lo enorme que es ese dominio", dijo a la AFP el presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, sobre el poder del gigante del streaming en esta próxima edición.

Entre los nominados latinos destaca también la cubano-española Ana de Armas por su papel en "Entre navajas y secretos" y Jennifer Lopez, por "Estafadoras de Wall Street".

Netflix también dominó las nominaciones para televisión, con 17, frente a 15 de su ahora rival histórico HBO.

Cuatro de ellas fueron para "The Crown", una serie producida por esta plataforma sobre la familia real británica en la que Olivia Colman interpreta a la reina Isabel II.

"The Morning Show" y el dúo de actrices formado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, dio al nuevo servicio de streaming de Apple tres nominaciones.