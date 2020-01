Las películas más esperadas para el 2020 que no puedes perderte

Muchos fans no han superado las grandes historias que Hollywood trajo en el 2019, y ya esperan con ansias los estrenos de películas en el 2020.

Desde secuelas hasta proyectos totalmente nuevos, así como uno que otro remake. Por lo tanto, resulta ser un buen momento para hacer una lista de las filmografías más esperadas del próximo año.

Estas listas no sólo existen para ponernos a la expectativa y llevar la cuenta de los días que faltan para su estreno, sino que también sirve como una hoja de ruta para todas aquellas películas que se han planteado como verdaderos eventos cinematográficos.

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride…Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop

— Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019