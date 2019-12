Las fuertes predicciones de Mhoni Vidente sobre la mamá de Luis Miguel para el 2020

View this post on Instagram

🎵…Eres por tu forma de ser conmigo ,lo que más quiero,eres mi timón mi vela mi barca mi mar mi remo,eres agua fresca donde se calma la sed que siento,eres el abrazo donde se acunan mis sentimientos…🎵😥 #LuisMiguel #LuisMi #LuisMiguelLaSerie #MarcelaBasteri #Mama #AmorEterno #SoleMio #Sentimiento #Capitulo3 #Netflix #Telemundo #Micky #Mas #erestodoymuchomas💕😘