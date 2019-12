Belinda recibe atrevida invitación de integrante del Cártel de Santa

El intérprete mexicano, cuyo verdadero nombre es Eduardo Dávalos, hizo referencia al reciente viaje de Belinda por Abu Dhabi, en donde se dejó ver visitando una mezquita y portando la indumentaria típica, como el hiyab.

El integrante de Cartel de Santa, Babo, ha lanzado diversas indirectas amorosas a algunas celebridades, tal fue el caso de la youtuber Yuya, sin embargo, en esta ocasión le hizo una propuesta la cantante a través de Instagram.

El rapero subió una fotografía en la que viste un traje típico de los Emiratos Árabes y con todo y vestuario dedicó un atrevido mensaje en el que la invita a salir.

“@belindapop tú y yo dando el roll en un camello, no lo sé piénsalo o te yuyeas? #ppcdsalvc #carteldesanta #ganandocomosiempre #teyuyeas”, escribió Babo.

Belinda, al parecer, no ha respondido a la reciente invitación de Babo. Lo que sí ha recibido son más de 500.000 “me gusta” y más de 7.000 comentarios.

View this post on Instagram الحب A post shared by Beli (@belindapop) on Dec 3, 2019 at 7:02am PST

¿Romance con Lupillo?

Los rumores sobre la relación entre Belinda y Lupillo Rivera continúan. Y, finalmente, la intérprete rompió el silencio durante una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Aunque la cantante descartó que en realidad haya habido un amorío entre los dos, en realidad dejó entrever que sí tuvieron algo.

“Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”, mencionó la cantante.