Belinda rompe el silencio sobre su relación con Lupillo Rivera

Los rumores sobre la relación entre Belinda y Lupillo Rivera continúan. Y, finalmente, la intérprete rompió el silencio durante una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Aunque la cantante descartó que en realidad haya habido un amorío entre los dos, en realidad dejó entrever que sí tuvieron algo.

“Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”, mencionó la cantante de En el amor hay que perdonar.

Al ser cuestionada si se siente decepcionada de Lupillo, Belinda respondió: “Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar. Hay cosas tan padres pasando a mí alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar. Estoy súper contenta, siempre estoy feliz con mi trabajo y mis cosas y no tengo rencor de nada”.

¿Qué dijo Lupillo Rivera?

Tras su participación en “La Voz… México”, donde ambos participaron como coaches, se reveló a la revista People en Español que los cantantes tenían un noviazgo y que incluso Lupillo ya se había tatuado el rostro de Belinda.

A pesar de que fueron vistos viajando juntos y en una celebración en Estados Unidos, ninguno de los dos habló entonces sobre la supuesta relación.

No fue sino hasta finales de octubre que Lupillo Rivera confesó su verdad para el programa de YouTube “Chisme No Like”.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

“Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, añadió en la misma entrevista.