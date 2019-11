Así chantajearon a Lupillo Rivera para que hablara de su romance con Belinda

Los dimes y diretes de la relación de Lupillo Rivera y Belinda no dejan de ser revelados. El cantante puso al mundo de cabeza al haber revelado hace poco menos de un mes sobre su supuesto romance secreto con la mexicana.

Sin embargo, Rivera no habría hablado de cómo fue obligado a hablar del tema en ese entonces.

El mexicano grabó un video en el que explicó que a pesar de que habría consecuencias negativas en su relación con la cantante tuvo que hablar de la relación, debido a la amenaza por parte de los conductores de sacar un video íntimo.

“Esa vez, nos atoraron, esa vez me atoraron con un video. Me dijeron: ‘Lupe, necesitamos hablar de esto, porque puede salir este video. Así de fácil’. Y dije que tenía que decirlo aunque se enoje (Belinda) y se enojó. No hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, declaró el cantante a través de su video.

“Yo en el video no dije nada malo de esa mujer, yo siempre hablé bien de esa mujer. Siempre estuve hablando cosas positivas de ella y todo (…) Si yo ya no canto y si la gente ya no apoya mi música, yo me pongo a trabajar como cualquier persona, no necesito andar agarrando la fama de ninguna mujer”, exclamó.

Todo lo contrario

Por otro lado, el conductor del programa “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que fueron en realidad Belinda y Lupillo quienes chantajearon a los periodistas de entretenimiento.

En entrevista con Infante, los periodistas explicaron el por qué ellos eran las víctimas ya que pensaron que ellos tenían la historia en exclusiva.

“Nosotros con Elisa fuimos los que sacamos la exclusiva de que Lupillo y Belinda estaban juntos. Si Lupillo viene a dar una entrevista, lo mínimo que esperamos es que diga la verdad”, dijo Ceriani.

“Decide utilizar esto para extorsionar a dos periodistas de Estados Unidos como Elisa y yo. Que si no bajaban la entrevista de Lupillo Rivera, y todos los videos que no quiere que se hable más de ella, entonces no salía a cantar”, narró Ceriani.

“Nos puso entre la espada y la pared, y ahí no paró. Secuestró a mi productor, (Arturo) Stransky, privándolo de su libertad, reteniéndolo junto con toda su gente. [Les prohibieron] salir hasta que borráramos los videos que teníamos en nuestro canal de YouTube ‘Chisme No Like’”, agregó Beristain.