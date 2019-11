Sofía Castro aparece con herpes labial y le llueven críticas

View this post on Instagram

Detectarlo a tiempo es responsabilidad de nosotras 💕 En el mundo Celebramos #OctubreRosa porqué cada vez son más las mujeres que llevamos el mensaje de prevención de cáncer de mama 💖 ¡Súmate a este causa porque le puede pasar a cualquiera de nosotras 💕 EXPLÓRATE, CUÍDATE pero sobre todo ÁMATE. #ChicasRosasMexico @Ccchicasarosas . . 🌷 ¡ Hay que cuidarnos! Nuestra vida es lo más importante. . . Director y fotógrafo: @Wil_Foto Producción: @mellamanalvaro Maquillaje @vicoguadarama Cabello @aleamayamakeup Styling @enricobompani . . . . #SoyChicaRosa #Campaña2019 #Mexico #LuchaContraElCancerDeMama #SaludDesdeLaSalud #prevencionista