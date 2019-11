Roberto Palazuelos habla sobre su pelea con Luis Miguel y revela la verdad

Desde que salió la serie de Luis Miguel en Netflix, mucho se ha rumorado sobre la relación que tuvo con Roberto Palazuelos y su supuesta pelea.

El empresario se ha quejado sobre la forma en que su personaje fue retratado en la pantalla, como “el villano” causante de la ruptura de Luis Miguel y Mariana Yazbek.

También protagonizó una de las escenas más recordadas de la serie, aquella en la que peleaba con Luis Miguel en un club nocturno y acusaba al cantante de querer ser siempre el centro de atención, a lo que "El Sol" le respondía recordándole que gracias a él había viajado por el mundo.

No tienen problemas

Palazuelos habló recientemente con el programa “Ventaneando” y aseguró que Luis Miguel y él siguen siendo amigos.

“La amistad con Luis Miguel sigue siendo la misma. La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió, y yo nunca me he peleado con él. Yo más bien he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida que ya no veo, pero nunca tuve una pelea con él, ni mucho menos. Pero bueno, les vendió y eso es lo importante”, señaló.

El también actor reveló que un par de meses antes de que se estrenara la serie se encontró a Luis Miguel en Miami junto a Miguel Alemán (el productor). "Lo vi muy bien, y me dio mucho gusto, traía a su abogado. Estaba arreglando sus problemas laborales y estaban celebrando".

El empresario y abogado sólo tuvo buenas palabras hacia el cantante. “Claro que le mando un saludo y le reitero mi apreció y mi admiración pues para mí es el mejor cantante que ha habido y además toda nuestra generación creció con él y cómo no quererlo”, dijo.