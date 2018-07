Palazuelos se defiende tras llamar “indios” a quienes lo señalan por Luis Miguel

La serie biográfica de Luis Miguel ha causado furor en las redes sociales por revelar detalles que no se conocían de la vida del cantante, especialmente de la relación con su padre, Luisito Rey, la desaparición de su madre y sus primeras relaciones amorosas. Con el lanzamiento de cada capítulo, los usuarios se lanzaban a las redes para comentar sobre lo acontecido y no podían faltar los memes y burlas hacia algunos de los personajes.

Quien se ha tenido que enfrentar a las duras críticas de los fans es Roberto Palazuelos, conocio como uno de los amigos de la juventud de Luis Miguel, pues en la serie lo retratan como alguien que se aprovechó de la fama y éxito del artista. En uno de los episodios, Micky y Palazuelos tienen una fuerte pelea en la que Luis Miguel le asegura que le gusta viajar gratis, entre otras cosas.

Palazuelos no se quedó callado y desde entonces se ha dedicado a publicar mensajes para desmentir lo que se ha dicho de él y para asegurar que nunca necesitó de Luis Miguel para alcanzar su propia fama.

Todos tenemos un amigo Palazuelos… y si no lo tienes eres tu merenguesss #LuisMiguelLaSerie 😎 pic.twitter.com/JaENup0ksn

Una reciente publicación de Palazuelos ha despertado la furia de los usuarios, pues se viralizó un tuit en el que llama “indios” a los seguidores que defienden a Luis Miguel.

De verdad me da risa que piensen que micki me pagaba todo, saben de que familia vengo? Nunca hemos pedido nada. Gracias a dios la vida me sonríe desde pequeño, saludos

— Roberto Palazuelos 💎 (@PalazuelosRober) July 18, 2018