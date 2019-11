Mon Laferte responde a las críticas tras su polémica manifestación en los Latin Grammy

Tras mostrar sus senos en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019 con la frase “En Chile torturan, violan y matan”, Mon Laferte fue duramente criticada.

El objetivo de la cantante era para denunciar que en este país se violan los derechos humanos, tema que va de la mano con una canción de su propiedad en la que habla de la misma situación.

Ahora, la cantante habló sobre su manifestación en un video compartido en sus redes sociales. “¿Quería llamar la atención? Sí, para que se supiera lo que pasa en Chile. ¿Quería hacer una canción comercial? Sí, para que se supiera lo que pasa en Chile”, admitió la Mon Laferte.

“Hay gente que dice ‘hizo un reggaetón solo para vender y que la escuchen’. Obvio que quiero que lo escuche todo el mundo”, dijo entre risas.

“Al principio, todos me dijeron las canciones no salen así. A mí no me importa porque esto no es un plan de marketing. Esto (la nueva canción) es una protesta. Por favor, entiéndanlo. Algunos dicen, ‘ay mostró las tetas para promocionar la canción’. No”. De esta manera, dejó en claro que el haberse descubierto los pechos y la canción tenían el mismo fin: protestar contra el gobierno de Chile.

Una declaración hecha canción

“Pla Ta Tá” es el primer reggaetón de Mon Laferte que fue realizado junto al puertorriqueño “Guaynaa”. Este es claramente un tema de protesta, desde la carátula hasta su propia letra.

Así, por ejemplo, en la fotografía se observa el busto destapado de la chilena y una pañoleta verde que cuelga de su cuello, la cual hace referencia a su posición a favor del aborto. De esa forma, el nuevo sencillo de Mon Laferte generó rápidamente distintas reacciones.