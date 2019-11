"La Chupitos" copia a Mon Laferte y enseña sus senos en Instagram con una petición

View this post on Instagram

Starkt och fantastiskt av Mon Laferte! ”Min kropp är fri för ett fritt hemland” Chilenska artisten Mon demonstrerar Femenstyle mot tortyren, våldtäkterna och mördandet i Chile, när hon mottar sydamerikas Grammy för sin ”Norma”, utnämnt till Årets alternativa album. (Och ja, hon tvingas censurera sin bröstkorg på Insta & Facebook😡) ”Mi cuerpo libre para una patria libre. @latingrammys Instagram lo censura por eso las flores.” – – – #monlaferte #chile #chileprotesta #latingrammys #chileprotest #latingrammyaward2019 #instagramcensorship #freethenipple #femen