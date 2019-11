Revelan los nombres de los conductores que dejarían el programa "Hoy" en diciembre

Aunque el programa "Hoy" es uno de las más vistos de la televisión mexicana, se dice que en diciembre se realizarán cambios en la emisión de Televisa.

Todo parece indicar que algunos de los contratos de los conductores, y hasta el de la productora Magda Rodríguez, culminan en dicho mes.

Uno de los conductores que ya anunció su salida fue Mauricio Mancera, quien pidió no culpar a Andrea Legarreta, ya que constantemente se decía que los conductores no mantenían una buena relación.

Si me voy de Hoy, pero mi @AndreaLegarreta no tiene nada que ver!

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal. https://t.co/GsdL5iw7jQ

— MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) November 9, 2019