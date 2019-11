Expulsan a uno de los jueces de La Academia y todos culpan a Pati Chapoy

No fue la presentación de los concursante durante el segundo concierto de La Academia lo que llamó la atención en las redes, sino la ausencia de uno de los jueces: el cantante Remmy Valenzuela.

El intérprete de música regional mexicana no se presentó el domingo para acompañar al jurado en el reality de TV Azteca, conformado por Danna Paola, Alexander Acha, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

Por su parte Danna y Alexander dijeron desconocer los motivos de su ausencia, pero reconocieron que "sus comentarios siempre harán falta".

Remmy no ha hecho referencia a los motivos detrás de su ausencia en el programa, tampoco Adal Ramones ha dicho algo al respecto.

Aunque TV Azteca no se ha pronunciando de manera oficial sobre el asunto, en redes sociales el público señaló como responsable a la presentadora Pati Chapoy.

Recordemos que durante uno de los programas de "Ventaneando", la titular dijo no saber quién era Remmy.

Adal Ramones visitó la emisión el pasado lunes para hablar de su impresión tras el primer concierto y durante la entrevista, Chapoy mencionó:

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). No sé quién es ¿Quién es? No lo conozco”, dijo Pati a Adal.