Maluma reacciona a la crítica de Anuel AA en su nueva canción

Anuel AA se vio envuelto en un escándalo en el que criticaba a Maluma en una de sus más recientes canciones.

Se trata del remix de GanGa, tema original de Bryant Myers en la que también participan Sech, Dalex y Farruko. Parte de la letra dice: "nunca flow Maluma, siempre Real G". Enseguida, el verso fue tomado como "tiradera" (término usado en la cultura reggaetonera cuando un artista arremete contra otro).

Momentos después, Bad Bunny tuiteó la polémica frase a manera de mostrar su apoyo ante Anuel AA. Y, finalmente, Maluma rompió el silencio y se refirió a la crítica de ambos colegas en una entrevista con Soy Molusco.

"No me importa, pero no sé por qué lo hicieron. Todavía estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o Anuel me llamen y que me digan – ¿Sabes qué? Nunca flow Maluma, siempre real G, por esto . Yo me decía – ¿Será que este tipo me lleva en la mala? Si yo no le he hecho nada. A Bad Bunny no le he hecho nada… Igual, yo los aprecio", explicó el colombiano.

¿Celos o reclamo?

Luego de conocer toda la problemática los seguidores de los cantantes han comenzado a especular que el dilema entre ambos se debe a los celos enardecidos de Anuel AA, y es que al parecer Maluma es muy amigo de Karol G situación que no le gusta a Anuel AA.

Recordemos que Karol G y Maluma han compartido en varias oportunidades románticas escenas las cuales se han logrado malinterpretar.