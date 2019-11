Tachan de ridículos a Thalía y a Bad Bunny por sus atuendos en los Latin Grammy

Varias fueron las estrellas que deslumbraron previo a la gran gala de los Latin Grammy. La ceremonia que se desarrollo en Las Vegas, California contó con la participación de estrellas como Thalía, Bad Bunny, Ozuna, Reik y Rosalía, entre otros.

A pesar de que algunos lograron impactar y deslumbrar con sus atuendos, otros se llevaron los abucheos en las redes sociales.

Ricky Martin fue uno de los artistas más halagados. Otro que impactó fue Luis Fonsi, quien llegó en compañía de su esposa.

Sin embargo, Thalía no contó con la misma suerte. Varios de sus fanáticos la tacharon de “ridícula” por el vestido que eligió para el evento.

Y es que la intérprete de canciones como “No me acuerdo” y “No me enseñaste” decidió enfundarse en un vestido el color rojo.

“Pareces una caperucita roja ridícula”, “Ya estás demasiado grande como para optar por esos vestidos”, “No te quedo bien el diseño”, dicen los comentarios que se leen en las redes sociales.

Bad Bunny causa decepción

Otro que no logró convencer fue el artista puertorriqueño Bad Bunny. El cantante decidió optar por un abrigo en color azul oscuro. Su vestuario lo hizo acompañar por unos lentes en forma rectangular.

Asimismo, el intérprete de canciones como decidió agregar algunos accesorios en color dorado a su look.

“No había estado tan nervioso en mi vida. El regueton es parte de la cultura latina, con el respeto de la Academia”, afirmó Bad Bunny en el momento que subió al escenario a recibir el primer premio por la noche.

Su segundo atuendo también desencadeno una ola de comentarios negativos en las redes sociales.

Otra que desató la polémica en su paso por la alfombra roja fue Mon Laferte, quien se desnudo en protesto a la situación por la que atraviesa su país.